Si prolunga il rientro di Zaniolo tra le fila della Roma, sarà operato per un nuovo infortunio al naso.

Altra tegola per la Roma e per il suo giovane talento Nicolò Zaniolo costretto a fermarsi, di nuovo, a causa di un infortunio. A poche settimane dal suo rientro a Trigoria, dopo l’operazione ai crociati e al menisco del ginocchio destro, il classe ’99 verrà sottoposto mercoledì 10 giugno ad un intervento al naso.

Nuovo infortunio per Zaniolo: verrà operato

Stando a quanto si apprende dalla Roma stessa, da diversi mesi il numero 22 giallorosso soffre di ipertrofia dei turbinati che, seppur in maniera lieve, arreca al giovane azzurro dei problemi nella respirazione con seguente affaticamento sotto sforzo.

La società capitolina ha dunque ritenuto necessario intervenire al più presto, soprattutto in vista della ripresa del campionato di Serie A che sarà contraddistinta da molte partite giocate in pochi giorni.



La Roma non vuole accelerare i tempi di recupero

Lo stop previsto è di 10 giorni con la società giallorossa intenta a far tornare il suo talento in campo a metà luglio, quantomeno per qualche scampolo di partita. Malgrado infatti Zaniolo abbia fatto una vera e propria corsa contro il tempo per riprendere dall’infortunio al ginocchio rimediato a gennaio nella partita contro la Juventus – anche in virtù dell’emergenza coronavirus che ha prorogato la fine del campionato – questo nuovo fermo imporrà un naturale rallentamento nel percorso di recupero.

Solo quando il giocatore sarà al 100% della condizione fisica potrà tornare a pieno regime a far parte dell’undici titolare del tecnico Fonseca.