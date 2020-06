Il giocatore rossonero Samu Castillejo è stato derubato: due malviventi lo hanno avvicinato puntandogli una pistola alla tempia e portandogli via l’orologio.

Samu Castillejo ha raccontato di essere stato derubato da due ragazzi che gli hanno puntato la pistola in volto e hanno portato via il suo orologio. Il calciatore del Milan ha comunque tranquillizzato i suoi sostenitori affermando di stare bene e di non aver subito alcun danno fisico.

Samu Castillejo è stato derubato

L’annuncio è giunto tramite due stories pubblicate sul suo profilo Instagram in cui ha chiesto ai suoi followers: “Ma a Milano tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la pistola in faccia“. Senza raccontare i dettagli dell’accaduto né specificando se sia avvenuto nel suo appartamento oppure tra le vie della città, ha aggiunto che i due banditi gli hanno rubato l’orologio. Stando ad alcune fonti i due malviventi l’avrebbero avvicinato mentre era in auto puntandogli l’arma alla tempia.

Fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza fisica ma solo un grande spavento. Il giocatore ha quindi provveduto a denunciare immediatamente il fatto alla Polizia che lo ha contattato dopo la diffusione delle sue parole sul social network. Castillejo ha confermato alle forze dell’ordine, che non avevano trovato alcuna segnalazione sulla propria banca dati, di non aver sporto ancora la denuncia e di non essersi rivolto a nessuno.

Secondo quanto appreso da Fanpage, il calciatore è atteso nella mattinata di mercoledì 10 giugno 2020 in Questura per l’atto formale.





Su Twitter sono molti gli utenti che hanno espresso solidarietà nei suoi confronti. Non è poi mancato chi è intervenuto con ironia in previsione di un match contro la Juventus.