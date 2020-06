L'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, si è commosso durante il minuto di silenzio che ha preceduto la partita Napoli - Inter

Durante il minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid-19, che ha preceduto l’inizio della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter, Rino Gattuso ha rivolto lo sguardo verso il cielo. L’allenatore del Napoli, ricordiamo, ha da poco perso la sorella Francesca, scomparsa all’età di 37 anni.

Bacio verso il cielo di Rino Gattuso

Dopo Juve-Milan, ecco che si è disputata l’altra semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Le due squadre sono entrate in campo separate e tre medici dell’ospedale di Cotugno si sono sistemati al centro del campo. È stato quindi osservato il minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19 e proprio in quegli attimi di commozione le telecamere hanno colto l’espressione dell’allenatore del Napoli che, con occhi lucidi, ha rivolto un bacio verso il cielo.

Un modo per ricordare la sorella Francesca, scomparsa di recente all’età di 37 anni a causa di una forma di diabete. La donna era stata ricoverata ad inizio febbraio a Varese dopo un malore e in seguito era sta immediatamente operata e ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Busto Arsizio. Martedì 2 giugno la terribile notizia del decesso della 37enne.



Gattuso nel post partita

La semifinale di Coppa Italia è stata la prima partita di Gattuso dopo la scomparsa della sorella e il tecnico ha voluto ricordarla inviando un bacio al cielo durante il minuto di silenzio. Intervenuto ai microfoni della Rai nel post partita di Napoli-Inter, Gennaro Gattuso si è commosso parlando della sorella Francesca. “Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio, le persone che sono state vicine a me e la mia famiglia.

È stata dura. La dedico ai miei genitori, a mia sorella. Eravamo molto legati a lei e mi dispiace molto. Ringrazio i ragazzi per la gioia che mi hanno dato oggi”.

Napoli in finale contro la Juve

Alla fine la partita Napoli-Inter è finita con il risultato di 1-1, con il Napoli che è riuscito in questo modo ad ottenere il pass per la finale della competizione, in programma mercoledì 17 giugno, dove affronterà la Juventus.

A tal proposito Gennaro Gattuso ha dichiarato: “Affrontiamo una squadra abituata a vincere, composta da grandissimi campioni, con una certa mentalità. Ma possiamo giocarcela. Servirà una grande partita per vincere”.