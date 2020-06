Il direttore della comunicazione della Lazio Stefano De Martino esprime tutti i suoi sogni per il nuovo inizio di campionato.

Il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale della società per esprimere la propria opinione in vista della ripartenza del campionato di Serie A: “Abbiamo visto le semifinali di Coppa Italia ed abbiamo notato tante novità legate all’emergenza coronavirus, non eravamo abituati a diverse soluzioni.

Il calcio è ripartito e questa è la notizia importante: ci auguriamo che anche il campionato possa riprendere al meglio, sperando che possano essere evitati nuovi stop dell’attività”. Proprio a evidenziare come sulla sponda biancoceleste di Roma ci sia grande fermento il Presidente Lotito ha stanziato un superpremio in caso di vittoria dello Scudetto.

Obiettivo scudetto per la Lazio

Primo ostacolo sul cammino dei biancocelesti sarà l’Atalanta. De Martino è convinto però che la squadra abbia tutte le carte in regola per battere i bergamaschi anche in casa loro.

“La Lazio riprenderà il proprio cammino dalla gara con l’Atalanta, una delle migliori squadre della classe per il calcio offerto. Giocheremo comunque in trasferta e sarà un incontro complicato. La Lazio dovrà fare da subito bene per lanciare subito un messaggio, per riprendere il cammino lì da dove era stato interrotto. C’è molta attesa per questa partita“.

Le nuove iniziative

Ma non sono finite qua le novità: la Lazio infatti ha in mente nuove strategie di comunicazione.

Per esempio ogni tifoso potrà acquistare la propria sagoma che verrà esposta allo Stadio Olimpico durante le gare casalinghe della Lazio. Tutti i tifosi che aderiranno a quest’iniziativa, al termine del campionato, riceveranno la propria sagoma firmata dal capitano Senad Lulic.