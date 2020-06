Pierluigi Collina: “Giorgia Meloni? Mi piace, è una leader”

La stima di Pierluigi Collina per Giorgia Meloni: per l'ex arbitro è una politica carismatica e preparata.

Pierluigi Collina, il miglior arbitro di calcio al mondo dal 1998 al 2005 secondo la International Federation of Football History & Statistics, ha deciso di venir meno alla sua imparzialità – almeno in campo politico – decidendo di schierarsi dalla parte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Lo ha fatto nello specifico durante in suo intervento nel programma radiofonico Un giorno da pecora in onda su Rai Radio 1. Queste le parole dell’ex arbitro: “Se confermo la mia simpatia per Giorgia Meloni? Sì, mi piace”. A chi pensa poi che il suo endorsement nei confronti della Meloni possa essere orientato dalla voglia dell’ex fischietto di entrare in Parlamento, lui risponde affermando che negli anni gli sono pervenute molte richieste da parte dei politici, che però ha sempre rifiutato: “Ho ricevuto un paio di proposte per fare il sindaco – dice Collina – ma non era il mio lavoro”

Pierluigi Collina su Giorgia Meloni

L’ex direttore di gara azzurro ha poi chiarito il perchè della sua preferenza nei confronti di Giorgia Meloni, anche in riferimento ad un altro leader, Matteo Salvini, che con la prima ha molti punti in contatto. “La Meloni la ritengo un ottimo politico – ha detto Pierluigi Collina – È un’ottima leader di partito, credo sia molto preparata, come confermano i numeri che ha raggiunto”.



Grazie ancora una volta al grande Pierluigi Collina per le belle parole nei miei confronti pic.twitter.com/h6nrFHbVVi — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 17, 2020

Le parole di Collina sono state apprezzate dalla Meloni stessa, che le ha rilanciate su Twitter commentando: “Grazie ancora una volta al grande Pierluigi Collina per le belle parole nei miei confronti”.