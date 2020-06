US Open 2020: Serena Williams conferma la sua presenza

Lo Us Open si giocherà senza pubblico e senza media. Serena Williams ha però già confermato la sua presenza per tentare la caccia al 24esimo Slam.

L’ufficialità era già nell’aria da parecchi giorni con l’annuncio via Twitter del Governatore di New York Andrew Cuomo. Ma ora è arrivato il vero annuncio ufficiale da parte dello stato maggiore della USTA. Lo US Open 2020 si giocherà a porte chiuse e senza la presenza di media sul posto (fatto salvo delle televisioni).

Inoltre, come era prevedibile, ci saranno rigorose procedure di sicurezza per i giocatori e i loro accompagnatori.

Lo Us Open 2020 si farà

Ai giocatori verranno messi a disposizione due alberghi ufficiali, uno dei quali sarà il TWA Hotel all’aeroporto JFk. In questo hotel verranno eseguiti tutti i test ai giocatori e i membri del loro team. Il numero di accompagnatori, a differenza di quanto era trapelato inizialmente, non sarà assolutamente ridotto.

“Lavoreremo con ogni giocatore per valutare il numero di persone che potranno accompagnarli all’impianto – ha affermato durante la sessione di domande con i giornalisti Stacey Allaster, la neo-direttrice dello US Open – prendendo in considerazione le esigenze di ognuno”.

La presenza di Serena Williams

Tra i big del tennis mondiali in molti si erano mostrati riluttanti o addirittura contrari ad andare a New York senza il loro team al completo.

Tra questi i due campioni dell’Atp Novak Djokovic e Rafael Nadal. Nonostante questo una delle giocatrici più amate e vincenti al mondo ha confermato il proprio supporto allo US Open. Stiamo parlando di Serena Williams. La campionessa americana, ancora a caccia del 24° titolo Slam, ha mandato un video in cui si mostra eccita all’idea di poter giocare lo US Open. Quanti colleghi e colleghe seguiranno il suo esempio? Chissà.