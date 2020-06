"Bisogna andare avanti, ma non si è mai pronti al dolore. Sicuramente lei sta bene lassù”, ha detto Gennaro Gattuso parlando della sorella Francesca.

Fresco di vittoria con il suo Napoli in Coppa Italia e orgoglioso per il traguardo raggiunto, Gennaro Gattuso ha indirizzato un’altra dedica alla sorella Francesca, scomparsa a soli 37 anni. Dopo il bacio verso il cielo, in suo ricordo, lo storico giocatore rossonero e attuale allenatore del Napoli ha dedicato nuove parole d’affetto alla sorella.

Tuttavia, non ha nascosto l’immenso vuoto lasciato e il profondo dolore per la sua perdita.



Gattuso, la dedica alla sorella

Dopo aver dato un ultimo saluto alla sorella ed essere presente ai funerali celebrati nella loro città natale, Corigliano, Gattuso ha dedicato a Francesca dolci parole.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto: “La vita ti toglie, la vita ti dà, ma non si è mai pronti al dolore”. Ha definito “incredibile” il rapporto che aveva con la sorella. “Ero molto legato”, ha confidato.

Non ha nascosto le fragilità del momento e l’immensa sofferenza per una così triste perdita. Ha confidato le difficoltà dell’intera famiglia e l’esigenza di andare avanti, soprattutto per Francesca.

“La cosa più dura è stato vedere l’abbraccio di papà e mamma. Bisogna andare avanti. Sicuramente lei sta bene lassù. Un giorno ci incontreremo di nuovo tutti assieme e ci faremo una chiacchierata“.





Amici e tifosi si stringono attorno al dolore della famiglia Gattuso.

Moltissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza. I ragazzi del Napoli lo hanno celebrato con una grande festa dopo la vittoria della Coppa Italia, quando l’intera squadra si è stretta attorno all’allenatore.