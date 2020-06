In queste ultime ore sono decine di messaggi di vicinanza e affetto dedicati al campione paralimpico Alex Zanardi, coinvolto in un grave incidente.

Il mondo dello sport italiano e non solo è in queste ore con il fiato sospeso dopo il grave incidente che ha visto coinvolto il campione paralimpico Alex Zanardi, attualmente in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena dov’è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico.

Sui social sono infatti centinaia i messaggi di vicinanza e affetto che le più svariate personalità stanno dedicando all’atleta 53enne, già vincitore di quattro medaglie d’oro alle olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016.



Incidente Zanardi, i messaggi sui social

Molti messaggi sono giunti ovviamente da parte del mondo dello sport, come quello della Federazione Ciclistica Italiana che sul proprio profilo ha twittato: “Forza Alex, vinci anche questa come solo tu sai fare”, seguita poco dopo anche dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha espresso un analogo augurio nei confronti dell’atleta: “Forza Alex Zanardi, non mollare!”.

Forza Alex ce la farai anche stavolta! #zanardi pic.twitter.com/RiDbHopSz2 — Giancarlo Fisichella (@OfficialFisico) June 19, 2020

No no no no, Alex, no! Dai, tu sai come fare…forza Alex, siamo TUTTI qui di fianco a te! #Zanardi @lxznr pic.twitter.com/9K2gElO4fh — Mauro Berruto (@mauroberruto) June 19, 2020



Simili parole anche da parte dell’ex Ct della nazionale italiana di Pallavolo Mauro Berruto: “No no no no, Alex, no! Dai, tu sai come fare…forza Alex, siamo TUTTI qui di fianco a te!”, nonché dal pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella: “Forza Alex ce la farai anche stavolta!” e dalla nuotatrice Federica Pellegrini: “Forza Alex, cazzo adesso devi mettercela tutta”.

Forza Alex….. cazzo adesso devi mettercela tutta …..😔😔 @lxznr — Federica Pellegrini (@mafaldina88) June 19, 2020







La vicinanza del mondo politico

Decine di post anche da parte del mondo politico italiano a cominciare dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà.

Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”, per poi proseguire con i leader dei principali partiti politici.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Il segretario leghista Matteo Salvini ha infatti twittato: “Forza Alex, grande guerriero!”, così come la compagna di coalizione Giorgia Meloni: “Alex Zanardi in ospedale dopo un grave incidente: forza campione, siamo tutti con te!”, mentre nella maggioranza di governo esprimono la loro vicinanza al campione l’ex segretario del Pd Maurizio Martina: “Forza Alex Zanardi!” e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Prego per Alex Zanardi. Forza campione!”.

Alex #Zanardi in ospedale dopo un grave incidente: forza campione, siamo tutti con te! pic.twitter.com/9spi410IB5 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 19, 2020

Messaggi anche dal mondo dello spettacolo

Hai aiutato la campagna senza pensarci un attimo . Sei una splendida persona e un esempio di Resilienza e Vita . Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio 💙🙏🏻#zanardi pic.twitter.com/Wl9LUe1bP2 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) June 19, 2020



Solidarietà nei confronti di Zanardi anche dal mondo dello spettacolo, con Roberto Vecchioni che dedica al campione le seguenti parole: “Ti amo, sei un uomo magnifico, ci hai insegnato a volare e lo farai ancora e sempre”. Auguri di pronta guarigione anche da Lapo Elkann, che twitta così sul suo profilo: “Hai aiutato la campagna senza pensarci un attimo . Sei una splendida persona e un esempio di Resilienza e Vita. Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio”. Messaggi anche da parte della trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa che pubblica una semplice: “Forza Alex Zanardi”.