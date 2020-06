Basket, altro colpo per l’Olimpia Milano: preso Kevin Punter

Continua l'importante mercato da parte dell'Olimpia Milano: questa volta il nuovo acquisto è Kevin Punter dalla Stella Rossa.

L’Olimpia Milano non si ferma più. La squadra del patron Giorgio Armani continua a piazzare colpi di mercato in quesra strana estate senza basket giocato. Questa volta è toccato a Kevin Punter, play classe 1993 proveniente dalla Stella Rossa Belgrado.

Olimpia Milano scatenata sul mercato

Questo acquisto è il quarto colpo di questo scoppiettante mercato. Fa infatti seguito agli arrivi di Hines, Delaney e Moretti. Hanno detto addio alla squadra milanese invece Nedovic, Della Valle, Burns e Scola. Punter aveva già giocato in Italia con la canotta della Virtus Bologna, con cui ha vinto da MVP la Champions League 2018-19.

Nel 2019 la sua stagione si è letteralmente divisa in due: inizialmente ha giocato nell’Olympiacos Pireo fino a dicembre debuttando per la prima volta in EuroLeague.

Poi ha concluso la stagione alla Stella Rossa Belgrado. In 12 partite con la squadra serba ha segnato la bellezza di 15.9 punti di media con il 48.1% da tre e l’89.4% nei tiri liberi. Un acquisto che sicuramente risulterà molto utile al coach Ettore Messina.

Le parole di Kevin Punter

Queste le prime dichiarazioni di Kevin Punter da neo giocatore di Milano: “Sono felice, ho grandi sensazioni, e non vedo l’ora di venire a Milano a lavorare e cercare di fare qualcosa di speciale al mio ritorno in Italia”.

Molto felice anche il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos: “Kevin è un giocatore giovane, in costante crescita, che ha maturato l’esperienza necessaria per essere utile all’Olimpia Milano: siamo felici di averlo con noi”.