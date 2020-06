In conferenza stampa Claudio Ranieri ha dichiarato che il campionato a suo dire è falsato a causa del lungo stop dovuto al covid.

Nella conferenza stampa di rito prima del match di campionato contro l’Inter, il tecnico della Samdpria Claudio Ranieri ha dichiarato che il covid ha influito tantissimo sulla mentalità dei giocatori, facendo capire che in questo modo il campionato che si concluderà potrà esser falsato sul piano tecnico e della condizione fisica.

Ranieri: “Campionato falsato causa covid”

Finalmente il calcio riparte, ma a 48 ore dalla sfida di San Siro contro l’Inter, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri si mostra scettico per la ripresa: “All’inizio avevo chiesto la ripresa del campionato, ma la volevo subito. Adesso il campionato è totalmente falsato perché il Covid dentro di noi è entrato tantissimo e questa non è una scusante“.

“Molti dicono che questo è come un inizio di campionato, ma non è la stessa cosa, un inizio è quando i giocatori tornano dal mare dove hanno scaricato lo stress- afferma l’ex allenatore del Leicester– Quando inizi il ritiro trovi una squadra rilassata e piena di voglia di fare.

Questo non lo è, abbiamo fatto una preparazione ma adesso dobbiamo vedere, i ragazzi si sono comportati benissimo, ma adesso voglio vedere sul campo cosa siamo capaci di fare. Io sono come San Tommaso, voglio vedere sul campo cosa siamo capaci di fare“, ripete Ranieri.



A rilento

Entrando nel merito del match, il tecnico parla delle prestazioni viste in Coppa Italia:”Abbiamo visto dalla Coppa Italia che le squadre stanno bene un tempo. La curiosità è sapere quanto reggeremo ai giusti ritmi. Dovremo valutare bene anche nel corso della partita come i ragazzi recuperano“.

Sull’Inter conclude:”In Coppa Italia contro il Napoli ho osservato un’Inter tonica, forte. Gira palla velocemente e l’ho vista in salute.

Ospina ha fatto tre o quattro parate decisive. Non ha forse ancora i novanta minuti, ma proverà a partire a tamburo”.