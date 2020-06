Daniela, moglie di Alex Zanardi non ha parlato ai microfoni, ma ha voluto far sapere che non lascerà solo il marito in questo tragico momento.

Daniela Manni, moglie e team manager di Alex Zanardi del giorno del tragico incidente è rimasta accanto al marito, ricoverato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Daniela non se l’è sentita di parlare, ma ha voluto mostrare la sua forza e amore per Alex con una semplice frase: “Non lo voglio lasciare solo”.

Zanardi, la moglie Daniela: “Non lo lascio solo”

Da quel momento non ha parlato, tranne per ribadire il suo amore per Alex: “Non lo lascio solo“.

Poche parole ma significative. Daniela è visibilmente sotto shock per l’accaduto, ma è ancora lucida, tanto da implorare i medici di fare il possibile per salvare il marito.





Al suo fianco

Gianni Fratarcangeli, membro del settore tecnico della Nazionale Paralimpica, a Repubblica ha dichiarato che Zanardi prima di essere trasportato d’urgenza in ospedale era lucido, e avrebbe parlato con la moglie: “Qualcosa Alex le ha detto“.

“Si sono parlati per qualche istante, con Zanardi che era lucido e rispondeva. Ma io non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, sono rimasto a distanza“, ha aggiunto Fratarcangeli. Poi la corsa in ospedale, con Daniela sempre al suo fianco tra corridoi e reparti di terapia intensiva.