Ancelotti: “Avrei allenato Messi e Totti”

Carlo Ancelotti è tornato a respirare calcio con la ripresa della Premier League, ma intervistato dal tabloid The Guardian ha svelato che avrebbe voluto allenare due fenomeni nella sua lunga carriera da allenatore: Lionel Messi e Francesco Totti.

Il numero 10 del Barcellona lo ha affrontato spesso ai tempi del Real Madrid, mentre con il capitano della Roma ha sempre avuto in comune la passione e l’amore per la Capitale, squadra che gli ha dato i natali calcistici.

“Un giocatore che avrei voluto allenare… Messi, anche solo per confrontarlo con Cristiano Ronaldo. Poi in Italia, Totti. Ho iniziato a Roma e ho molto affetto per loro ed era un idolo lì. Mi sarebbe piaciuto allenarlo”.





Futuro certo

L’emergenza coronavirusper molti ha snaturato il calcio, ma per l’ex allenatore del Milan il futuro rimane quello previsto prima del covid all’Everton: “Il nostro futuro è chiaramente delineato.

La pandemia ha creato tutti i tipi di problemi per il gioco, ma ciò non cambierà i nostri piani per il futuro. La nostra decisione [di prendere le riduzioni di stipendio] è stata una cosa che abbiamo ritenuto giusto fare: se puoi fare qualcosa per aiutare coloro che vivono al tuo fianco, dovresti.

“Lo abbiamo fatto, siamo felici e continuiamo: questo non ha alcun impatto sul nostro sviluppo-afferma Ancelotti– L’idea è ancora di migliorare la squadra. Non abbiamo molto tempo prima della prossima stagione, ma quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra continueremo a fare, senza dubbio”.