Il commisario tecnico della Nazionale Roberto Mancini è tornato a parlare di Mario Balotelli, auspicandosi che possa tornare quello degli europei del 2012. Un cenno anche alle critiche rivolte e Sarri e Conte per l’eliminazione precoce dalla Coppa Italia. Non poteva mancare un pensiero ad Alex Zanardi.

Nazionale, Mancini su Balotelli: “Spero cambi”

Roberto Mancini è fermo con la sua Nazionale da oltre 5 mesi, ma tra i temi caldi della sua gestione rimane sempre attuale quello di Mario Balotelli. Intervenuto ai microfoni del programma Dribbling, il commissario tecnico ha parlato dell’attaccante del Brescia, con la speranza che possa davvero cambiare.

“Balotelli scommessa persa? Non so, io voglio molto bene a Mario, da quando era ragazzino e faceva cose straordinarie.

Gli ho detto mille volte che sta sprecando un talento enorme. Lui ha un fisico pazzesco, velocità, tecnica, e a 30 anni è nel pieno della sua carriera. Io spero che un giorno si svegli e cambi, così, tutto in un colpo…è difficile, ma spero capisca”.

Conte e Sarri

L’ex allenatore dell’Inter è stato incalzato anche sull’operato di Antonio Conte e di Sarri alla Juventus, eliminati precocemente dalla Coppa Italia e per questo già sulla graticola: “Credo che adesso sia tutto un po’ eccessivo.

Le squadre hanno ripreso da poco dopo una sosta di tre mesi difficilissima, con i giocatori che si sono allenati anche poco. Era normale che non fosse semplice, anche per la Juve che è la squadra più forte o l’Inter, quindi hanno bisogno di un po’ di tempo”.

“Credo che ci vogliano 4-5 partite affinché i giocatori riprendano la condizione, poi io spero anche che in un paio di settimane qualche tifoso possa tornare allo stadio, anche perché giocare con i tifosi è un’altra cosa“, ha aggiunto Mancini.





Forza Alex

In conclusione, un pensiero per Alex Zanardi: “Sono sicuro che anche questa volta Alex Zanardi ce la farà. Io prego per lui. Dopo quello che gli era accaduto la prima volta, questo nuovo incidente è davvero un colpo di sfortuna.

Ma lui è davvero forte, e l’ha dimostrato negli anni con imprese che hanno unito tutti gli italiani“.