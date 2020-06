È morto all'età di 73 anni l'ex calciatore Pierino Prati, campione d'Europa con la nazionale italiana nel 1968 e pilastro del Milan negli anni '70.

È morto all’età di 73 anni l’ex calciatore Pierino Prati, campione d’Europa con la nazionale italiana nel 1968 e pilastro del Milan negli anni ’70, con cui vinse uno scudetto, due Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

Prati fu anche uno dei protagonisti il 17 giugno 1970 della storica Italia-Germania 4 a 3 durante i mondiali di calcio in Messico, nota anche come la partita del secolo.



Calcio, morto Pierino Prati

Nato a Cinisello Balsamo nel 1946, Pierino Prati iniziò la sua carriera nel settore giovanile del Milan per poi passare in prestito per un anno alla Salernitana nel 1965 e in seguito al Savona nel 1966.

Tornato al Milan l’anno successivo, Prati si distinse subito laureandosi capocannoniere della Serie A con 15 reti complessive, alla sua prima stagione completa nel massimo campionato italiano. I suoi gol contribuirono largamente alla vittoria dello scudetto da parte del Milan in quello stesso anno.

Lasciò i rossoneri nel 1973 dopo 209 partite e 102 gol per passare alla Roma, con cui giocò per quattro stagioni prima di approdare alla Fiorentina nel 1977, tra gli statunitensi del Rochester Lancers nel 1979 e infine chiudendo la propria carriera di nuovo al Savona nel 1981. Per un breve periodo, Prati fu anche allenatore di alcune piccole squadre di provincia come il Lecco, la Solbiatese e la Pro Patria.

Durante il suo periodo alla Roma fu molto legato al compagno di squadra Bruno Conti, che appresa la notizia della scomparsa lo ha voluto omaggiare sui social con un semplice: “Riposa in Pace Grande Pierino”.