Alex Zanardi è anche scrittore: i libri scritti per poter raccontare la sua tragica esperienza di vita.

Che Alex Zanardi non sia soltanto conosciuto per le sue abilità sportive è ormai un dato assodato. Nel corso della sua carriera professionale si è reinventato persino scrittore con diversi libri scritti. Dopo l’esperienza del 15 settembre 2001 – con il tragico incidente che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe – Alex Zanardi si è ‘reinventato’ dapprima narra storie (con il ruolo di voce narrante in programmi televisivi come ‘Sfide’), oltre a essere presentatore televisivo e inviato ‘speciale’.

Ma Zanardi, appunto, è anche un abile scrittore. Del resto, tantissime delle sue citazioni e dei suoi aforismi emergono proprio dalle sue scritture. è stato il primo libro biografico scritto da Alex, in collaborazione con Gianluca Gasparini.

Pagine dove lo stesso campione bolognese racconta come la sua vita, già due anni dopo l’incidente (il libro è stato pubblicato con la prima edizione nel 2003), sia cambiata: c’è stato un prima e un dopo.

I libri scritti da Alex Zanardi

Un libro in cui si fa cenno a come Alex Zanardi abbia scoperto la passione per l’handbike: casualmente, vedendo questo particolare mezzo, in un autogrill. Sempre con Gasparini, ma nel 2009, Zanardi ha scritto un secondo libro biografico: “Quel ficcanaso di Zanardi”. Osservando lo sport ho capito meglio la vita. Una lettura piena zeppa di consigli per chi tende ad arrendersi alla prima difficoltà che la vita ti pone dinnanzi.

Una raccolta di storie emblematiche di atleti e di sportivi che dovrebbero insegnare a non mollare mai.

Nel 2003, invece, Alex Zanardi ha scritto una vera e propria autobiografia dal titolo “Però, Zanardi da Castel Maggiore!”. Un volume scritto proprio dal campione bolognese che ripercorre tutte le tappe di vita di Alex: dall’infanzia a Castel Maggiore alla sua vita professionale.

Una biografia che, certamente, bisognerà presto aggiornare con un nuovo capitolo post-incidente del 19 giugno 2020. Infine, una raccolta a fumetti su Alex Zanardi è stata realizzata da Andrea Pazienza con ‘Tutto Zanardi‘: un racconto irriverente della capacità di saper fronteggiare la vita da parte del campione bolognese.