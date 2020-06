Messaggio commovente quello del figlio di Alex Zanardi, atleta paralimpico che ha subìto un grave incidente durante una staffetta su strada.

Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, ha deciso di riattivare il suo profilo Instagram con un post dedicato a suo padre. Dopo quasi cinque anni di inattività, il ragazzo pubblica una bellissima immagine che ritrae l’atleta paralimpico, sorridente, con sotto la didascalia: “Forza papà ti aspetto, torna presto”.

Il figlio di Zanardi è sempre con lui

Subito il post di Niccolò ha riscosso numerosi like e messaggi di incoraggiamento, i fan di Zanardi e non si stringono alla famiglia nella speranza che esca presto dalla terapia intensiva dell’ospedale Le Scotte di Siena.

Dopo il grave incidente che ha avuto luogo durante un tratto della staffetta cui stava partecipando, l’atleta è fortunatamente in condizioni stabili anche se sotto sedazione e ventilazione meccanica. Accanto ad Alex, in ospedale, anche la mamma 84enne Anna che non si è mai voluta allontanare dall’amato figlio e, ovviamente il figlio.

Le parole della cognata di Alex Zanardi

Anche la cognata di Alex Zanardi ha dedicato lui parole di incoraggiamento, rilasciando un’intervista per La Repubblica.

“Sono ore decisive, non sappiamo come ce lo ridaranno. Alex lotta e noi con lui. Passate le 72 cruciali, se i parametri vitali non si complicheranno allora potremo dire di avere una speranza in più, un’alta possibilità che ce la faccia”, ha detto la manager del team Obiettivo3, “Ci attacchiamo a questo, ma dipende da come si risveglierà.

Ci affidiamo ai medici e sogniamo solo di riaverlo presto. Mia sorella va là ma può stare solo due ore. Per me non è solo un cognato, è il 90% della mia vita, un amico, un compagno di lavoro, una persona speciale. La nostra famiglia è distrutta”.