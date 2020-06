Maradona ancora una volta fa discutere sui social: questa volta viene ripreso mentre balla, non riesce a parlare e si abbassa i pantaloni.

Diego Maradona ha festeggiato i 34 anni dai suoi storici gol nel Mondiale dell’86, ma il video che lo mostra mentre balla e si abbassa i pantaloni, mostrando gravi difficoltà a parlare, fa discutere i tifosi. Sui social sono molti i commenti imbarazzati e di vergogna per l’ennesima uscita a vuoto dell’ex fenomeno argentino.

Ma c’è anche chi lo difende, in memoria dei tempi d’oro: “Nessuno tocchi Diego“.

Diego Maradona decided to show off his buttocks after a wild dance.😂😂 #SilverSports

pic.twitter.com/pQzYtQ1fnk — OKYERE KWAME TAWIAH 🇬🇭🦅 (@okt_ranking) June 23, 2020

Maradona si abbassa i pantaloni sui social

In un video diventato virale in tutto il mondo, Diego Maradona viene ripreso mentre si abbassa i pantaloni per festeggiare i 34 anni dalla storica impresa della sua Argentina contro l’Inghilterra ai Mondiali di Messico ’86.

Nonostante in Argentina rimanga alta l’attenzione per l’emergenza covid, l’ex Pibe De Oro, attuale allenatore della Gimnasia Plata, si era riunito con amici e la ex compagna Veronica Ojeda in una casa. La coppia ha ballato, ma ancora una volta preoccupano le reazioni eccessive di Diego, oltre che le sue condizioni di salute.



Ex fenomeno

Maradona è riconosciuto universalmente come tra i giocatori più forti della storia, ma sui social anche i fan più accaniti hanno mostrato apprensione per la sua situazione: “Grottesco e terrificante: una volta ci davi gol e felicità, ora proviamo solo vergogna“.

“Questo video dovrebbero vederlo tutti i giovani: quello che è stato il più grande calciatore della storia, oggi è uno straccio umano che non riesce neanche a parlare, dopo tanti anni di consumo di droghe pesanti e alcol“.

Questi alcuni commenti piccati di alcuni tifosi dell’ex campione del Napoli.