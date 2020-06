In attesa del nuovo bollettino medico, per il 23 giugno, sulle condizioni di salute di Alex Zanardi.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti su Zanardi? Per scoprirlo bisogna attendere il bollettino del 23 giugno delle ore 12. Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Alex Zanardi che si trova ricoverato al Policlinico ‘Le Scotte’ di Siena dopo il grave incidente subito venerdì 19 giugno.

In seguito al delicato intervento alla testa, infatti, il campione bolognese si trova ricoverato in terapia intensiva ed è sedato. Proprio in merito alla sedazione c’è dibattito tra i medici sul momento più opportuno per ridurla.



Il campione bolognese si trova in coma farmacologico ed è intubato.

I familiari – come rivelato in una recente intervista a La Repubblica – non sanno se e come si sveglierà. A parlare, a nome della famiglia, è la cognata Barbara Manni: “Non sappiamo come ce lo ridaranno. Alex lotta e noi con lui. Se i parametri vitali non si complicheranno allora potremo dire di avere una speranza in più, un’alta possibilità che ce la faccia. Dipende da come si risveglierà”.

Zanardi, il bollettino alle 12

In attesa del bollettino delle ore 12 del 23 giugno, a parlare del caso Zanardi è stato un suo grande amico: il medico Claudio Costa. Messaggi di speranza da parte di quest’ultimo che, addirittura, ha ammesso come sia convinto che il campione paralimpico sarebbe capace di prepararsi per Tokyo 2021.



Intanto, però, la situazione è molto delicata tant’è che non si esclude la necessità di un ulteriore intervento chirurgico. Ciò dipenderà soprattutto dalla stabilità del quadro clinico. Non resta che attendere il bollettino medico, delle ore 12, in programma per il 23 giugno, per avere novità sulle condizioni di Zanardi.