Zanardi dovrà restare in coma farmacologico per altri 8-10 giorni. Intanto mamma Anna, 84 anni, è sempre al suo fianco

Restano critiche le condizioni di Alex Zanardi: dovrà restare in coma indotto per almeno altri 8 giorni, per poter permettere al suo corpo di cercare di riprendersi dal violento incidente di cui è stato protagonista.



Zanardi, coma per altri 8 giorni

C’è tutta l’Italia simbolicamente al fianco di Alex Zanardi, mentre mamma Anna, la moglie Daniela e il figlio Niccolò sono fisicamente lì per lui, e non lo lasciano nemmeno per un secondo. Ancora 8-10 giorni almeno dovranno stare al fianco del campione paralimpico, e sperare in un suo risveglio. Che, per i medici, non avverrà prima di 8 giorni. Non resta, quindi, che aspettare al suo fianco: come ha detto la moglie Daniela il giorno dell’incidente tra l’handbike e il camion che proveniva dalla direzione opposta.

“Non lo lascerò solo” ha detto la moglie, e così è stato: all’ospedale di Siena, dopo Daniela, sono arrivati subito la mamma Anna e il figlio Niccolò e da lì non si sono più mossi. Nonostante i suoi 84 anni, la mamma di Alex non ha voluto mancare per dare assistenza al figlio in terapia intensiva, nonostante sia incosciente e tenuto in coma farmacologico. Ma la mamma, si sa, è sempre la mamma.





Al suo fianco mamma Anna

Intanto tutta l’Italia vorrebbe essere lì a sostenere Alex, per aiutarlo a risvegliarsi. Un risveglio che, dicono i dottori, non potrà avvenire ora: serve almeno un’altra settimana di coma al corpo di Zanardi, prima di intraprendere il cammino verso gli eventuali danni cerebrali e neurologici.

Le condizioni di Zanardi, infatti, erano gravissime: ha riportato un forte trauma cranico, un ‘fracasso facciale’ e politraumi sul resto del corpo. Ma l’Italia lotta con lui, e quindi, non ci resta che sperare.