Incidente stradale sulla A24: muore sul colpo Attilio Pierini, giovane giocatore di basket di 38 anni; grave la moglie che era con lui.

Lutto nel mondo del basket: muore Attilio Pierini, 38 anni, in seguito a un incidente stradale. L’incidente è avvenuto sulla A24, in Abruzzo, poco prima del traforo del Gran Sasso. Pierini si è scontrato frontalmente con un tir ed è morto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sono gravi anche le condizioni della moglie, che si trovava in auto con lui.

Incidente stradale, muore Attilio Pierini

L’incidente si è svolto sulla A24, la strada che collega Roma a Teramo. A poche centinaia dal traforo del Gran Sasso, l’auto di Pierini, un’Audi Q5, si è scontrata frontalmente con un tir. L’impatto si è verificato in un tratto di strada a doppio senso di marcia per dei lavori in corso.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma purtroppo Pierini è morto prima del loro arrivo. I vigili del fuoco sono riusciti dopo una lunga operazione ad estrarre il corpo del giocatore dalle lamiere. Le condizioni della moglie, 33 anni, sono gravi: la donna è stata trasporata con l’elisoccorso all’ospedale di Teramo. Insieme a loro, c’era anche il cagnolino, morto sul colpo. La polizia autostradale è intervenuta sul posto per i rilievi.





Pierini era un giovane giocatore di basket, 38 anni. Attualmente giocava alla Virtus Civitanova Marche, dopo due anni trascorsi al basket Recanati, ma era conosciuto in tutto l’ambiente. Il mondo della pallacanestro si unisce nel ricordo di Pierini, e la Federazione Italiana Pallacanestro delle Marche lo ricorda anche con un post su Facebook, soprannominandolo Attila: “Un altro durissimo colpo allo stomaco…

Un maledetto incidente stradale toglie la vita al grande Attilio Pierini… Riposa in pace Attila”.

La ripresa della pallacanestro intanto è ancora lenta a causa del coronavirus: Eurolega e Eurocup 2020 sono state cancellate.