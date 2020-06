Sarebbe stata la 50esima edizione della maratona di New York, invece purtroppo è stata annullata per il 2020 a causa della pandemia.

Niente maratona di New York nel 2020: è stata annullata. Un duro colpo per gli appassionati della corsa che ogni anno attira circa 50mila runners, 10mila volontari e 1 milione di fan per le strade della Grande Mela. A causa del Coronavirus, anche questa competizione salta e non si farà, nonostante sia la più grande e partecipata al mondo.

Annullata la maratona di New York 2020

Sarebbe stata la 50esima edizione della gara, con partenza l’1 novembre 2020, ma essendo New York lo Stato più colpito dalla pandemia negli Usa, gli organizzatori hanno preferito evitare. È la seconda volta che la maratona di New York viene cancellata, la prima è stata nel 2012 a causa dell’uragano Sandy.

“Non vediamo l’ora di ospitare la 50/a edizione della maratona del 7 novembre del 2021”, ha dichiarato in una nota il sindaco di New York Bill de Blasio. Chi avrebbe dovuto partecipare all’evento potrà ottenere il rimborso completo della quota di iscrizione o partecipare, in alternativa, alle edizioni successive fino al 2023.

New York riprende a vivere

La vita gradualmente riprende dopo il lockdown e la fase di picco del Coronavirus, dal 22 giugno infatti nella metropoli è iniziata la fase 2 con qualche riapertura, annunciata dal governatore Andrew Cuomo. Dopo oltre 2 mesi di quarantena obbligatoria, 400mila contagi e 25mila decessi, la conta dei posti di lavoro persi preoccupa le istituzioni e i cittadini.

I ristoranti hanno quindi riaperto, ma solo con servizio al tavolo e all’aperto, con obbligo di distanziamento sociale, stessa cosa per alcune attività commerciali e produttive, in un timido tentativo di riprendersi quella che prima era la vita di sempre.