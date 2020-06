Con i due goal di Milik e Lozano il Napoli continua la scalata verso la Champions: annullato il goal dell'Hellas Verona.

Il Napoli continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, battuta per 4-2 ai rigori, e continua a sperare nella Champions: il successo ottenuto contro il Verona, sconfitto con uno 0-2, proietta i partenopei a nove posizioni di distanza dal quarto posto.

Si attende dunque il confronto tra Atalanta e Lazio: senza una frenata dei primi la rincorsa sarebbe quasi impossibile ma Gattuso non smette di crederci.

Verona-Napoli

Dopo la prima mezz’ora senza particolari occasioni se non per Zielinski dal limite dell’area difeso da Silvestri e per Faraoni che non riesce a centrare la rete, al 38esimo minuto è arrivato il primo goal del Napoli ad opera di Milik che ha segnato di testa.

Si è trattato della quarta rete in Serie A contro l’Hellas: solo contro il Parma ha segnato di più nella competizione (cinque).

Se poi il primo tempo non aveva visto alcuna ammonizione, al 54′ e al 58′ sono arrivati due gialli consecutivi. Il primo per Faraoni che, essendo uno dei diffidati della squadra di Juric, dovrà saltare la partita contro il Sassuolo. Il secondo per Koulibaly che interrompe con la mano una azione di Verre.





Al 61′ il Verona prova a prendersi la sua rivincita: Faraoni segna un goal con un colpo di testa vincente sul cross di Zaccagni. Ma l’arbitro, dopo aver rivisto le immagini, si è visto costretto ad annullarlo a causa della toccata di mano di quest’ultimo.

Al 90′ poi, in chiusura di match, il Napoli ribadisce il suo vantaggio con una seconda rete centrata da Lozano.