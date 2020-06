Pjanic - Arthur, il primo grande scambio del calciomercato della Juventus.

Prosegue il calciomercato della Juventus e, anche in questa anomala stagione sportiva, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha in mente di mettere a segno degli affari. Al centro dell’agenda del dirigente bianconero c’è in questi giorni la questione relativa allo scambio Pjanic – Arthur con il Barcellona.

Tra i bianconeri e il club blaugrana l’accordo è stato in realtà raggiunto da tempo: il prezzo del bosniaco è stato fissato da tempo a 60 milioni di euro più bonus, mentre quello del cartellino di Arthur a 70 più bonus. La differenza tra il classe ’90 bianconero e il classe ’96 blaugrana, non è più di 15 milioni ma si assottiglia a 10 rendendo il buon esito della trattativa decisamente più possibile.

Calciomercato juventus: scambio Pjanic – Arthur

A rallentare l’operazione era stato lo stesso giocatore del Barcellona che con il suo entourage stava cercando di tirare il più possibile sul prezzo e aumentare così il valore del suo stipendio annuo, ma nelle ultime ore Arthur avrebbe capito che la società spagnolo ha intenzione di mandarlo via e lui ha accettato.

Secondo quanto riportati da Gianluca Di Marzio, la trattativa dovrebbe concludersi con le firme entro massimo 48 ore, diverso tempo prima dunque rispetto al 30 giugno, altra possibile data alla quale si guardava con possibile ottimismo per la decisione finale.

Al centrocampista brasiliano la Juventus offre un ingaggio da 5 milioni di euro andando così a risparmiare circa 1,5 rispetto a quello di Pjanic che è di 6,5 milioni. Inoltre, l’arrivo di Arthur volge verso un ringiovanimento dell’intera squadra bianconera.