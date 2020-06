Serena Williams punta al suo 24esimo titolo Slam. Per farlo ha deciso di adottare uno stratagemma davvero molto curioso.

Serena Williams questa volta sembra fare davvero sul serio: l’obiettivo però è sempre lo stesso. Stiamo parlando dello Slam numero 24 da mettere nella sua enorme bacheca dei trofei. Per questo motivo la campionessa americana ha scelto un modo di prepararsi davvero particolare e curioso in modo tale di non lasciare nulla al caso.

Tutto questo perché dopo le finali perse all’ultimo respiro la minore delle sorelle Williams non vuole più rimandare l’appuntamento con la storia.

La preparazione di Serena Williams

Per fare tutto ciò Serena Williams ha pensato di installare nel meraviglioso giardino di casa sua la nuova superficie sulla quale si disputerà il torneo di New York. A confermare questa teoria è stato il direttore degli US Open, Stacey Allaster: “Il nuovo materiale fornito da Laykold le è stato spedito a casa.

Possiamo dire che si sia creata un campo nel suo giardino e che quindi si sia allenata al meglio“.

Ma come sarà questa edizione 2020 dello Us Open? Sicuramente, a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, sarà molto diversa rispetto alle precedenti. Ci saranno infatti molte restrizioni e un programma molto rigoroso previsto dall’USTA per cercare in tutti i modi di limitare le possibilità di contagio e diffusione del Covid.

Tutte queste precauzioni però sembrano non bastare: sono molti i giocatori infatti che hanno mostrato molte perplessità a riguardo e che non hanno ancora confermato la loro presenza.

La prima invece ad aver detto sì è stata proprio Serena Williams che, dopo le due finali perse nel 2018 contro Naomi Osaka e nel 2019 contro Bianca Andreescu, punta a tornare nuovamente regina a casa sua.