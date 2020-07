Lara Van Ruijven, 27 oladese campionessa di short track si trova ricoverata in coma artificiale dopo un malore accusato durante l'allenamento.

Il mondo dello short track è in ansia per le condizioni di Lara Van Ruijven, 27enne olandese campionessa mondiale in coma farmacologico in seguito a un malore che l’ha colpita durante un allenamento. Gli esami hanno rilevato un disordine autoimmune che starebbe pian piano peggiorando le condizioni della giovane campionessa.

Lara Van Ruijven in coma: le condizioni

Lara Van Ruijven, campionessa mondiale di short track, si trova in coma artificiale. Le condizioni della 27enne olandese appaiono gravi ed è in pericolo di vita. La campionessa ha avvertito un malore mentre si allenava sui Pirenei con la nazionale ed è stata portata d’urgenza all’ospedale di Perpignan.

Secondo quanto dichiarato dai medici, gli esami avrebbero riscontrato la presenza di un “disordine autoimmune“, un’alterazione animale del sistema immunitario che avrebbe provocato un’emorragia interna.

Nonostante le cure ricevute e le due operazioni a cui è stata sottoposta, il quadro clinico appare sempre più critico. “Lara sta combattendo per la sua vita“, ha dichiarato speranzoso il tecnico della nazionale olandese Jeroen Otter.





La gara più difficile

Nella sua giovane carriera, la 27enne ha vinto la medagli di Bronzo nella staffetta disputata ai Giochi di Pyeongchang nel 2018, nonché il titolo di campionessa mondiale dei 500 metri. Ha affrontato anche la nostra Arianna Fontana, ma ora Lara van Ruijven sa che deve affrontare la battaglia più dura della sua vita, dove vincere significherebbe mostrare di essere più forti del proprio destino: vincere contro la morte.