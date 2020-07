L'Atalanta punta alla settima vittoria di fila e lo fa portandosi avanti sul Napoli per 2 a 0 nei primi dieci minuti del secondo tempo.

Si prospetta una partita cruciale a Bergamo, dove l’Atalanta cercherà di rimanere in zona Champions League sulla scia delle prime tre in classifica sfidando un Napoli in forte ripresa nelle ultime giornate di campionato. Dopo un primo tempo scarso di emozioni, degno di nota soltanto un colpo di testa di Koulibaly finito poco sopra la porta, al 47esimo arriva il gol di Mario Pasalic, che porta l’Atalanta sull’1 a 0.

Non passano neanche dieci minuti quando al 56esimo Ruben Gosens raddoppia ipotecando la partita a più di venti minuti dalla fine del secondo tempo.

Per questo match la Dea si affida al 3-4-3 con Gollini in porta e a seguire Toloi, Caldara, Djimsiti in difesa, poi Gosens, Pasalic, de Roon e Castagne a centrocampo e infine le tre punte Gomez, Freuler e Zapata.

Gli uomini di Gennaro Gattuso preferiscono invece puntare a un 4-3-3 con Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Rui in difesa, Ruiz, Demme e Zielinski a centrocampo e in attacco Insigne, Mertens e Politano.