Roma in difficoltà all'Olimpico, dove l'Udinese approfitta dell'espulsione di Perotti per capitalizzare l'1 a 0 siglato da Kevin Lasagna.

Nella serata del 2 luglio sia la Roma che l’Udinese cercano la vittoria per consolidare la propria posizione in classifica. Se i romani infatti puntano a restare sulla scia dell’Atalanta, fresca di vittoria contro il Napoli, l’obiettivo dei friulani è quello di scongiurare la zona retrocessione distanziandosi quanto più possibile da Genoa e Lecce.

La partita viene sbloccata proprio dai bianconeri già al 12esimo del primo tempo con un gol di Kevin Lasagna, servito involontariamente dal compagno di squadra De Paul. A causa di un intervento molto duro su Becao, il romanista Perotti viene espulso al 29esimo lasciando i giallorossi in 10 ma sempre con la voglia di rimontare il risultato. Al 38esimo arriva infatti la traversa di Cristante, che colpisce il legno dai 25 metri.

Le formazioni delle due squadre

Per questo match i lupacchiotti si affidano al 4-2-3-1 con Mirante in porta e a seguire Peres, Smalling, Fazio e Kolarov in difesa, poi Cristante e Diawara a centrocampo e infine Perez, Perotti e Under ad assistere Kalinic schierato come unica punta. Gli uomini di Luca Gotti hanno preferito invece puntare a un 3-5-2 con Musso, Becao, De Maio e Nuytinck in difesa, Larsen, De Paul, Jajaro Walace e Zeegelaar a centrocampo e in attacco la coppia Lasagna e Okaka.