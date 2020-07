Il club bianconero ha detto sì al rimborso dei biglietti della sfida di Champions tra Juve e Lione: la procedura da seguire.

Sul suo sito ufficiale la Juve ha indicato le modalità e informazioni utili ottenere il rimborso dei biglietti della sfida di Champions League contro il Lione, prevista per lo scorso 17 marzo. Sono esclusi dal rimborso gli abbonamenti e pacchetti contenenti più partite e servizi.

Juve-Lione, come ottenere il rimborso

La Juventus ha indicato sul suo sito ufficiale tutte le modalità e info utili per ottenere i rimborsi relativi alla sfida degli Ottavi di Champions League contro il Lione, prevista per il 17 marzo 2020. Sono esclusi abbonamenti e pacchetti con più servizi e partite stagionali.

L’iter dei rimborsi inizierà venerdì 3 luglio, e sul sito sono già state specificate le diverse modalità in base ai canali utilizzati per l’acquisto dei biglietti.





La procedura da seguire

Per i tifosi che hanno acquistato i biglietti su Ticketone, la dicitura specifica che: “Otterranno automaticamente e senza necessità di richieste, un rimborso pari all’importo indicato sul titolo di accesso, tramite riaccredito sulla medesima carta di credito utilizzata per acquistare i biglietti.

I tifosi che hanno acquistato il biglietto in ricevitoria dovranno accedere alla pagina dedicata ai rimborsi“. Si raccomanda ottima qualità dell’immagine per la spedizione della copia dei tagliandi e numero del tipografico. Non sono ammesse raccomandate per i tagliandi, ma solo foto e immagini nitide del documento.

I soci iscritti agli Official Fan club, dovranno inoltrare la richiesta ai club che hanno accolto le adesioni e i pagamenti dei biglietti.

I tifosi che hanno acquistato tramite Fan Service Juventus riceveranno indicazioni su come procedere tramite e-mail dedicata.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito della Juventus.