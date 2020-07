Zanardi, il medico che lo ha soccorso: “Vivo grazie alla moglie”

"La moglie di Zanardi gli ha parlato dopo l'incidente per tenerlo sveglio", così il medico che ha soccorso il campione paralimpico.

A poco più di due settimane dall’incidente di Alex Zanardi con la sua handbike, arrivano ulteriori dettagli su quelle ore difficilissime. A fornire un nuovo quadro è Luigi Mastroianni, medico che si trovava per caso sulla statale tra Pienza e San Quirico d’Orcia e che è stato il primo a soccorrere il campione paralimpico dopo l’incidente.

In un’intervista a Repubblica il dottore ha detto che Zanardi è vivo grazie alla moglie Daniela Manni, che lo ha tenuto sveglio nei minuti successivi all’incidente. “All’inizio non mi ero accorto che si trattava di Zanardi – ha detto Mastroianni – ero concentrato sulla bruttissima ferita che aveva alla testa. Accanto ad Alex c’era la moglie. E un signore che voleva spostarlo da terra, ma gliel’ho impedito: le persone che subiscono traumi cranici così gravi non devono essere mosse, si rischia di far loro più danno”.

Zanardi vivo grazie alla moglie

“Ho chiesto alla moglie di parlargli – ha aggiunto il medico – per non fargli perdere del tutto i sensi. Se fosse successo, probabilmente ora non sarebbe vivo. E la moglie di Zanardi è stata bravissima: nonostante lo choc, continuava a dirgli: ‘Non ci lasciare, supererai anche questa vedrai, forza Alex, forza”.

In effetti, secondo quanto riferito dal medico legale, l’udito è l’ultimo stimolo sensoriale che mantiene lo stato di coscienza.

Non mancano manifestazioni d’affetto da parte di tifosi e appassionati, che hanno esposto striscioni nei pressi dell’ospedale senese dove Zanardi è ricoverato, l’ultima testimonianza di affetto più recente è stata quella della Ferrari, che nel prossimo week-end sarà in Austria porterà in pista una livrea speciale con la scritta: “Forza Alex”.