Incidente per la promessa del ciclismo Nicolas Chiola, è gravissimo

Nicolas Chiola è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel teramano. La giovane promessa del ciclismo azzurro è ricoverata in prognosi riservata.

Sono ore di angoscia per il 19enne Nicolas Chiola, giovane promessa del ciclismo azzurro che nella mattinata del 3 luglio è stato investito da un’automobile lungo via dei Vestini, nei pressi dell’ospedale di Chieti. Il ragazzo è stato preso in piano da un fuoristrada guidato da una donna, che lo ha colpito sulla fiancata scaraventandolo sull’asfalto e facendogli sbattere violentemente la testa.

Chiola è stato in seguito trasportato in codice rosso in ospedale, dove si trova al momento ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni.





Ciclismo, incidente per Nicolas Chiola

Stando alle poche informazioni trapelate, sembrerebbe che il giovane si stesse allenando lungo le strade della località abruzzese quando è stato travolto dall’automobile che lo avrebbe colpito con la fiancata.

Lo schianto e la successiva caduta a terra hanno provocato a Chiola un trauma cranico, mentre la conducente del veicolo se l’è cavata con alcune ferite superficiali. Il giovane è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari giunti sul posto e trasportato presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara, dov’è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono inoltre giunti i Vigili Urbani di Chieti, che hanno provveduto a ricostruire la dinamica dello schianto e a sequestrare sia la bici che il fuoristrada.

Nicolas Chiola, tesserato con il Team Stipa di Sant’Egidio alla Vibrata nella categoria categoria under 23, era rimasto coinvolto in un incidente simile appena un anno fa, mentre si allenava lungo le stesse strade di questa mattina.