Pubblico negli stadi? Le autorità sono al lavoro per riportare i tifosi a sostenere la propria squadra del cuore nella seconda metà di Luglio.

Il campionato di calcio è ricominciato saziando così la passione di milioni di italiani. Ma in molti si chiedono quando sarà possibile tornare ad ammirare da vicino i propri beniamini. Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha voluto rispondere a questa domanda.

“Il pubblico negli stadi? Bisognerà aspettare la prossima metà del mese di Luglio per capire come andrà l’andamento della curva epidemiologica” ha spiegato il Ministro ” e vedremo cosa si potrà fare. Intanto il campionato è iniziato, sono sicuro che questo fa piacere ai tifosi”.

Sandra Zampa, la sottosegretaria alla Salute, ha esposto la sua idea sull’argomento. Secondo Zampa tornare allo stadio sarà possibile solo se la curva dei contagi si abbasserà. Solo in quel caso si potrà “immaginare che l’ultima parte della stagione, con l’impegno delle società sportive, sarà possibile disputarsi con parziale riapertura degli stadi”.



Spadafora: “Pubblico negli stadi? Vedremo”

Anche il presidente federale Gabriele Gravina ha voluto commentare il tema confermando come tutti siano al lavoro per far tornare i tifosi allo stadio prima di Agosto. In una intervista concessa al quotidiano L’Avvenire, il numero 1 della FIGC ha dichiarato che al momento si pensa di far tornare allo stadio almeno il 25% delle persone. Secondo Gravina il problema maggiore risiederà nella gestione dei flussi: “Saremo pronti a governare questo processo nel momento in cui lo stesso CTS ci darà la possibilità di far accedere i tifosi negli stadi”.