Niccolò Zanardi non smette di pensare al padre, e su Instagram gli dedica la serata in un post commovente.

Nella serata di sabato 4 luglio, Niccolò Zanardi ha pubblicato alcune foto in compagnia della fidanzata Martina Lopez in un post su Instagram, dedicando la serata al padre Alex. Dopo due settimane dall’incidente, rimangono ancora gravi ma stabili le condizioni del campione paralimpico.

A giorni nuovi test per verificare l’entità di possibili danni cerebrali e alla vista.

Il post di Niccolò Zanardi: “Ti dedico questa serata”

Niccolò Zanardi continua a mostrare vicinanza e affetto al padre Alex con un post su Instagram in compagnia della fidanzata Martina Lopez: “Papà, questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un’altra. Un ringraziamento speciale a coloro che mi stanno accanto in questi giorni difficili”.

In queste due settimane di attesa e preghiera, il figlio Niccolò non ha mai smesso di pensare al padre, e sono stati molti messaggi d’affetto ricevuti. In queste foto Niccolò scambia gesti d’effusione con la sua ragazza, ma dedicando la serata al padre che sta lottando tra la vita e la morte.



Condizioni stabili

Alex Zanardi è stato sottoposto a due interventi chirurgici e al momento rimane sedato, presentando un quadro clinico sempre grave, ma stabile a livello neurologico. I medici che lo seguono giorno e notte hanno preferito continuare con le cure: “Il corpo e la testa devono riposare“.

L’equipe vuole continuare a monitorare la situazione, per poi agire tra qualche giorno con test in grado di rilevare possibili danni cerebrali o alla vista.

In attesa di nuovi riscontri, non ci saranno bollettini giornalieri.