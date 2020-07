Wta, Simona Halep: “Spero di ritornare a giocare a Palermo”

Simona Halep è pronta a tornare in campo: la campionessa rumena ha in mente di giocare il torneo Wta di Palermo.

Simona Halep è pronta a tornare. La romena, numero 2 al mondo del tennis femminile, sembra convinta di tornare in campo durante il torneo di Palermo, in programma dal 3 agosto. Questo sarà anche il primo evento WTA della stagione dopo lo stop forzato dovuto della pandemia causata dal Coronavirus.

Il rientro in campo di Halep dopo il Covid

“Non ho ancora preso una decisione chiara, ma spero di riprendere a Palermo – ha dichiarato la campionessa ai giornalisti domenica a Cluj, in Romania, secondo quanto riportato da L’Equipe – È difficile senza un torneo, mi manca. Spero che potremo presto viaggiare tranquillamente e senza paura”.

Ma la grande domanda che tutti gli appassionati di tennis si stanno facendo è una sola: Halep giocherà gli Us Open 2020? La giocatrice pare non abbia ancora preso la sua decisione finale e spera in un miglioramento della situazione della pandemia.

Ricordiamo che il termine ultimo per confermare la presenza a Flushing Meadows scade alla metà di luglio.

Solamente qualche settimana fa la campionessa aveva rilasciato delle dichiarazioni ambigue all’emittente televisiva rumena ‘Pro TV’. Qui aveva confermato tutti i suoi dubbi e le sue paure: “Ho molti dubbi sulla possibilità di giocare a queste condizioni. Non solo perché siamo nel mezzo di una pandemia, ma per i rischi connessi al viaggio, alla quarantena e agli eventuali cambiamenti che potranno manifestarsi durante il torneo.

So che gli organizzatori e gli sponsor voglio che il tornei si disputi e che molti giocatori stanno attraversando un momento difficile, ma è una decisione personale. Ognuno ha esigenze diverse e deve prendere la decisione migliore per la sua salute e la sua carriera“.