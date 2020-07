È ufficiale: dal prossimo anno il pilota automobilistico Fernando Alonso torna in F1: guiderà una monoposto della scuderia Renault. L’obiettivo è quello di prepararsi in vista di un 2022 da protagonisti, con Renault e Alonso capaci di tornare sul podio.

Renault ha annunciato sui social l’ingaggio di Fernando Alonso nel 2021. Ancora Formula 1, da cui era uscito a fine 2018, con una McLaren da retrovie dello schieramento, aiutata a diventare il team di testa nelle posizioni del metà gruppo che si è dimostrato lo scorso anno.

Quella con Renault è la terza parentesi, dopo l’intervallo tra il 2007 McLaren e l’esperienza ferrarista. Il campione asturiano sostituirà Daniel Ricciardo, già annunciato dalla McLaren, e correrà al fianco del francese Esteban Ocon.

Questo il comunicato del grande pilota spagnolo: “Renault è la mia famiglia, i miei ricordi più belli in Formula 1 con i due titoli mondiali, ma adesso guardo avanti. È con grande orgoglio e immensa emozione che torno nel team che mi ha dato l’opportunità di iniziare la mia carriera e, adesso, mi dà l’opportunità di tornare al più alto livello.

Ho ambizioni e principi allineati a quelli del progetto della squadra. I loro progressi in inverno danno credibilità agli obiettivi per la stagione 2022 e condividerò la mia esperienza con tutti, dagli ingegneri ai meccanici e i miei compagni di squadra. Il team, come me, vuole e ha i mezzi per tornare sul podio“.

Con le seguenti parole ha commentato Cyril Abiteboul, direttore generale di Renault Sport Racing: “La firma di Fernando Alonso è parte del piano del Gruppo Renault di continuare nell’impegno in Formula 1 e tornare al vertice del gruppo. La sua presenza nella nostra squadra è un patrimonio formidabile sul piano sportivo ma anche per il marchio al quale è molto legato. La forza del legame tra lui, il team e i tifosi ne fanno una scelta naturale.

