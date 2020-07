Tramite un comunicato è stato ufficializzato il GP del Mugello nel Mondiale 2020 di Formula 1. L'evento è previsto nel weekend del 13 settembre.

La notizia era nell’aria già da qualche tempo, ma ora è finalmente arrivata l’ufficialità attraverso un comunicato: il GP al Mugello, cancellato a metà giugno, è nel calendario del campionato mondiale 2020 di Formula 1. L’evento è denominato GP della Toscana Ferrari 1000.

Il Gran Premio è previsto nel weekend dall’11 al 13 settembre 2020. Si svolgerà dopo il GP d’Italia previsto a Monza nel fine settimana precedente. È stata la F1 a dare gli opportuni aggiornamenti, confermando un’ulteriore tappa a Sochi (Russia). Nel comunicato si ringraziano “i promotori, le autorità nazionali, i team e la FIA per il duro lavoro e il supporto per poter far disputare questi Gran Premi”.

Formula 1: le date del Mugello e non solo

Il Mugello sarà il quarto circuito italiano (dopo Monza, Imola e Pescara) a ospitare una gara del campionato di Formula 1. Le monoposto F1 hanno testato più volte il circuito di Scarperia con Charles Leclerc e Sebastian Vettel, prima dell’inizio di stagione. Qui di seguito proponiamo il calendario del Mondiale 2020 di Formula 1 aggiornato: