I sorteggi di Champions League, il calcio europeo riaccende i riflettori

Nel quartier generale della Uefa a Nyon sono stati effettuati i sorteggi dei quarti di finale di Champions League per definire il tabellone della fase finale. La competizione sembra dunque essere pronta a riaccendere i riflettori sulle notti più entusiasmanti del calcio europeo dopo lo stop di oltre 4 mesi a causa dell’emergenza coronavirus.

Al momento sono 4 le squadre ad avere già in tasca il biglietto per la Final Eight che si terrà a Lisbona, in Portogallo, dal 12 al 23 agosto. Sono l’Atalanta, che aveva eliminato il Valencia con un 8-4 complessivo. Poi Atletico Madrid (che aveva eliminato i campioni in carica del Liverpool), Psg (che aveva battuto nel doppio confronto il Borussia Dortmund) e Lipsia (che aveva eliminato il Tottenham).

Le 7 partite in programma si disputeranno tutte nella Capitale utilizzando lo Stadio da Luz del Benfica (che ospiterà anche la finale) e lo Stadio José Alvalade dello Sporting. Al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva circa la presenza degli spettatori sugli spalti, anche se l’intenzione della Uefa è quella di consentire l’accesso ad un ridotto numero di tifosi.

Sorteggi di Champions League

Saranno 3 le estrazioni. Nello specifico: la prima per decidere le sfide dei quarti di finale, la seconda per gli abbinamenti delle semifinali, la terza per stabilire da quale lato del tabellone arriverà la finalista che giocherà in casa.

Questo il quadro dei quarti di finale decretato dall’urna di Nyon:

Real Madrid/Man City-Lione/ Juventus

Lipsia-Atletico Madrid

Napoli /Barcellona-Chelsea/Bayern

/Barcellona-Chelsea/Bayern Atalanta-Psg.

Gli accoppiamenti delle semifinali: