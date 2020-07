Sorteggi di Europa League, a Nyon si decide il destino europeo di Roma e Inter.

A Nyon, nel quartier generale della UEFA è sono in corso i sorteggi delle principali competizioni europee e, dopo la Champions League, è il momento di delineare il quadro della parte finale dell‘Europa Leauge. Nella coppa dalle grandi orecchie non è andata benissimo alle squadre italiane ancora in corsa.

La Juventus, qualora superasse l’ostacolo agli ottavi con il Lione, se la vedrà con la vincente tra Real Madrid e Manchester City. Non va meglio al Napoli che, qualora dovesse eliminare il Barcellona, si ritroverà ai quarti o con il Bayern Monaco o con il Chelsea. L’outsider Atalanta, già ai quarti, è stata accoppiata al Psg e, se dovesse andare avanti, in semifinale troverà il Lipsia o l’Atletico Madrid.

Rircordiamo che i Final Eight di Champions League sono in programma dal 12 al 23 agosto a Lisbona.

Sorteggi di Europa League

Queste, allo stato attuale, le squadre ancora in corsa in Europa League con la competizione ferma agli ottavi:

Istanbul Basaksehir / Copenhagen (1-0 all’andata)

Olympiacos / Wolverhampton (1-1 all’andata)

Rangers / Bayer Leverkusen (1-3 all’andata)

Wolfsburg / Shakhtar (1-2 all’andata)

Eintracht / Basilea (0-3 all’andata)

LASK / Manchester United (0-5 all’andata)

Inter / Getafe

/ Getafe Siviglia / Roma.

L’urna ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale: