Lo staff del Parma è stato isolato dopo che un membro è risultato positivo ai test per il coronavirus: la squadra continua comunque l'attività.

Un membro dello staff del Parma è risultato positivo al coronavirus. La società ha comunicato che non si tratta di un calciatore bensì di un appartenente al gruppo squadra specificando che è completamente asintomatico e in isolamento dagli altri.

Membro dello staff del Parma positivo al coronavirus

Si tratta della prima positività riscontrata dopo la ripresa del campionato, annunciato dallo stesso club ducale. L’ultima serie di esami, ha spiegato, ha evidenziato un caso di coronavirus relativamente ad un membro dello staff. Come prevedono le direttive federali e ministeriali, si è subito provveduto a isolarlo in modo da evitare che potesse contagiare altri tesserati.

La società ha anche comunicato che tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai test ma hanno iniziato comunque l’isolamento presso il Centro Sportivo.

Potranno però continuare regolarmente la loro attività seppur costantemente monitorati secondo il protocollo vigente.

La notizia giunge alla vigilia del match contro il Bologna in programma per le 19:30 di domenica 12 luglio presso lo stadio Tardini. Una sfida che si terrà comunque perché, come prevedono le norme, i membri negativi potranno giocare normalmente le gare di campionato. Prima di dare inizio alla partita, tutti i calciatori verranno quindi preventivamente sottoposti a tampone rapido per verificare l’eventuale contrazione del coronavirus.

Chi risulterà positivo sarà isolato mentre i negativi potranno tranquillamente scendere in campo.