Prima della partita contro la Juve un membro dello staff dell'Atalanta ha risposto ad un tifoso del Napoli. Ecco cosa è successo.

L’Atalanta ha pareggiato la partita contro la Juventus con il risultato di 2-2. Prima del match, però, la Dea è finita al centro delle polemiche per via della reazione di un membro dello staff ad un tifoso del Napoli.

Ecco cosa è successo.

La reazione del team manager dell’Atalanta

L’Atalanta era in partenza per raggiungere Torino per disputare la sfida di campionato contro la Juventus, quando un tifoso del Napoli si è avvicinato al bus e vedendo scendere l’allenatore Gasperini ha chiesto: “Quest’anno la partita ve la giocate o gliela regalate come solito? Forza Napoli“. Una frase che non è passata di certo inosservata, provocando la reazione dell’allenatore che ha replicato: “Pedala cog***e”.

A destare polemiche, però, non è stata la reazione dell’allenatore dell’Atalanta, ma quella di un membro dello staff della Dea. Il team manager, infatti, ha affermato: “Terrone del ca**o“, per poi aggiungere una bestemmia. Un video che ha fatto in poco tempo il giro del web, destando un bel po’ di polemiche. Nel frattempo non sono giunti commenti in merito da parte del club.

Juventus – Atalanta 2-2

La partita Juventus – Atalanta si è conclusa con il risultato di 2-2. Dopo il gol del vantaggio della formazione allenata da Gasperini con Zapata, i bianconeri hanno trovato il pareggio con Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. L’Atalanta è poi ritornata momentaneamente in vantaggio grazie alla rete di Malinovskyi, con Cristiano Ronaldo che ha pareggiato i conti al 90esimo minuto, sempre su calcio di rigore. I bianconeri di Maurizio Sarri, quindi, sono primi in classifica con 8 punti di vantaggio sulla seconda.