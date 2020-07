A San Siro il Torino approfitta di un errore del portiere nerazzurro Handanovic per passare in vantaggio al 17esimo minuto.

Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano l’Inter cerca di ripartire dopo la sconfitta contro il Bologna e il pareggio di giovedì scorso contro il Verona, cercando perlomeno di assicurare il quarto posto per la qualificazione in Champions League.

Il Torino, reduce da una vittoria per 3 a 1 contro il Brescia, deve invece sperare di trovare la vittoria per scongiurare un’eventuale scivolamento nella zona retrocessione.





Inter – Torino, la cronaca

Nonostante un primo quarto d’ora in cui l’Inter si è mostrata molto propositiva e aggressiva, con due occasione da gol per Godin all’11esimo e al 15esimo, un calcio d’angolo del Torino al 17esimo minuto consente ai granata di passare in vantaggio con Andrea Belotti.

L’azione è nata da uno sfortunato errore del portiere nerazzurro Handanovic, che si è lasciato sfuggire dalle mani una palla che sembrava ormai presa facendola cadere proprio sui piedi dell’attaccante granata a due passi dalla porta.

A questo punto il Toro aumenta il ritmo di gioco portandosi avanti nella metà campo interista e chiedendo un calcio di rigore per un sospetto tocco di mano al 38esimo, ma l’arbitro lascia proseguire.

Le formazioni delle due squadre

Per questo match i granata si sono affidati al 3-5-2 con Sirigu in porta e a seguire Izzo, N’Koulou e Bremer in difesa, poi De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi e Aina a centrocampo e infine le due punte Verdi e Belotti. Gli uomini di Antonio Conte scendono invece in campo con un 3-4-1-2 con Handanovic e poi Godìn, De Vrij e Bastoni in difesa, D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic e Young a centrocampo e in attacco Borja Valero a smistare per le due punte Lukaku e Sanchez