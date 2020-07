Tragedia per Serge Aurier: ucciso il fratello del calciatore

Il fratello del calciatore Serge Aurier è stato ucciso durante una sparatoria.

Tragedia in famiglia per il calciatore Serge Aurier: il fratello Christopher è stato ucciso in una sparatoria. La tragica notizia, dopo quella dell’uomo ucciso negli Stati Uniti, arriva dalla Francia, dove il fratello del difensore del Tottenham è stato brutalmente ucciso.

Un vero e proprio agguato, che gli ha causato una ferita da arma da fuoco fatale. La notizia è stata immediatamente confermata dalla polizia francese ed è stata completamente inaspettata.

Ucciso il fratello di Serge Aurier

Christopher Aurier, fratello del difensore Serge, è stato ucciso intorno alle 5 di questa mattina nella zona industriale della periferia di Tolosa, città nel sud della Francia, in cui ci sono già state delle sparatorie. L’uomo è stato ferito all’addome, ma anche se è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per la famiglia del calciatore Serge Aurier. Una tragedia inaspettata, di cui ancora non si conoscono bene le dinamiche.





Le forze dell’ordine francesi stanno indagando su quanto accaduto e stanno tentando di capire per quale motivo è stato brutalmente ucciso.

In passato Christopher Aurier era stato arrestato perché aveva aggredito una prostituta, dopo un breve periodo da calciatore, come il fratello. Serge Aurier è un calciatore molto amato, sbarcato in Francia da giovanissimo, con undici trofei vinti e una polemica alle spalle su un video in cui imitava i compagni e il tecnico. Ora il calciatore, dopo la notizia di quello che è accaduto al fratello Christopher, deve affrontare questa terribile tragedia.