Il calciatore Zaha, del Crystal Palace, è rimasto vittima di tweet razzisti che ha immediatamente denunciato, dopo aver ricevuto minacce di morte in passato. Dopo poche settimane dall’omicidio di George Floyd, che ha riportato nuovamente alla luce il problema del razzismo, arriva una notizia davvero triste dall’Inghilterra.

Stiamo parlando di un vero e proprio attacco razzista avvenuto su Twitter nei confronti di Wilfried Zaha, che ha subito denunciato. Il centrocampista ha mostrato ai suoi follower e ai tifosi il contenuto di un tweet pubblicato sul suo profilo. Il mondo del web è completamente senza parole.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020