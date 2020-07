A Ferrara l'Inter si porta avanti di una rete con Candreva, ma poco prima dell'intervallo arrivano le proteste per un rigore non dato alla Spal.

Con la trasferta di Ferrara contro la Spal l’Inter cerca la vittoria con l’obiettivo di diventare la nuova inseguitrice della Juventus in campionato, approfittando della non rosea situazione dei bianconeri che non vincono da ormai tre partite. Gli estensi ultimi in classifica sperano invece in un miracolo per evitare la matematica retrocessione in Serie B.

Si segnala inoltre l’assenza del nerazzurro Romelu Lukaku, rimasto a Milano per poter allenarsi al meglio in vista della prossima partita dell’Inter contro al Roma, prevista per domenica 19 luglio.





Spal – Inter, la cronaca

La prima occasione della partita arriva già al quinto minuto di gioco, con un palo centrato in pieno dal sinistro di Brozovic, ma per i primi venti minuti i nerazzurri si dimostrano essere i padroni del campo.

Al 18esimo ecco la prima vera azione pericolosa della Spal, un tiro di Petagna deviato che colpisce la traversa sopra Handanovic. La squadra di Luigi Di Biagio prova quindi ad aumentare il ritmo ma al 37esimo arriva la rete dell’Inter segnata da Antonio Candreva: assist di Sanchez per il centrocampista che tutto solo fulmina il portiere Letica.4

Al 40esimo proteste per un rigore non assegnato alla Spal, dopo che Handanovic ha letteralmente travolto il ferrarese Strefezza diretta in area: dopo il controllo alla Var l’arbitro decide che si può continuare a giocare.

Le formazioni delle due squadre

Per questo match gli spallini si sono affidati al 4-4-2 con Letica in porta e a seguire Sala, Icari e Bonifazi e Reca in difesa, poi Espeto, Dabo, Valdifiori e Murgia a centrocampo e infine le due punte Cerri e Petagna. Gli uomini di Antonio Conte scendono invece in campo con un 3-4-1-2 come nello scorso match contro il Toro, con Handanovic e poi Skriniar, Ranocchia e Bastoni in difesa, Candreva, Gagliardini, Brozovic e Biraghi a centrocampo e in attacco Eriksen a smistare per le due punte Lautaro Martinez e Sanchez.