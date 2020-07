Ibrahimovic e Mihajlovic si sono rivelati i veri protagonisti di serata con un abbraccio prima del match di Serie A capace di sciogliere chiunque.

Durante il riscaldamento pre Milan-Bologna, Zlatan Ibrahimovic e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic si sono scambiati un forte abbraccio, simbolo della grande amicizia che da tempo li lega, anche fuori dal terreno di gioco. A gennaio lo svedese era stato vicino ad accettare l’offerta del club felsineo, per poi scegliere nuovamente il club rossonero.

L’abbraccio tra Ibrahimovic e Mihajlovic

Milan-Bologna è finita con un sonoro 5-1 per i padroni di casa, ma il vero spettacolo è andato in scena nel riscaldamento, quando le telecamere hanno immortalato l’intenso abbraccio tra Ibrahimovic e Mihajlovic.

L’allenatore del Bologna e il bomber svedese sono amici anche fuori dal campo, perché fin dai tempi dell’ Inter c’è sempre stato grande rispetto e un certo feeling tra di loro.

E questa immagine non ha potuto che sciogliere il cuore a tutti i tifosi di questo sport.





Passato e futuro?

Alla vigilia della sfida contro i rossoneri, Mihajlovic aveva celebrato il gigante svedese raccontando un simpatico aneddotto del passato: “Io e Ibra arrivammo quasi alle mani quando era alla Juventus.

Poi abbiamo fatto amicizia quando arrivò all’Inter: è svedese, sì, ma i suoi genitori sono slavi come me e tra noi c’è grande rispetto reciproco“.

Il passato lo conosciamo, ma il futuro potrebbe riservare delle sorprese. A gennaio, infatti, il club felsineo aveva provato a convincere Ibra a trasferirsi al Bologna, ma alla fine lo svedese scelse il club rossonero. Dalla prossima stagione il suo futuro pare incerto, visto l’arrivo di Ragnick.

Un motivo in più per i tifosi del Bologna per sognare in grande.