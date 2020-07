Contro la Lazio i bianconeri cercano la vittoria per tentare la fuga in solitaria in vista della fine del campionato.

Nel posticipo della 34esima giornata di Serie A la Juventus tenta la fuga in solitaria per la vittoria del campionato, approfittando di una Lazio ormai irriconoscibile da quella che ha fatto sognare i tifosi biancocelesti prima dello stop dovuto al coronavirus.

La squadra di Simone Inzaghi si trova a infatti 69 punti in classifica alle spalle di Atalanta e Inter e deve vincere stasera se vuole sperare di acciuffare almeno la qualificazione in Champions League.





Le formazioni delle due squadre

Per questo match i bianconeri si sono affidati al 4-3-3 con Szczesny in porta e a seguire Alex Sandro, De Ligt, Bonucci e Cuadrado in difesa, poi Rabiot, Betancur e Ramsey a centrocampo e infine Cristiano Ronaldo, Higuain e Douglas Costa in attacco.

Gli uomini di Simone Inzaghi scendono invece in campo con un 3-5-2, con Strakosha tra i pali e poi Acerbi, Luiz Felipe e Bastos in difesa, Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo Anderson a centrocampo e infine in attacco le due punte Caicedo e Immobile.