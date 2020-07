Jean Todt, ex team manager della Ferrari e attuale numero uno della Fia, ha visto Michael Schumacher: le sue condizioni.

Sono passati quasi sette anni da quel terribile 29 dicembre: era il 2013 e il campione ferrarista rimase coinvolto in un gravissimo incidente sulla neve, a Meribel, con i suoi scii; da quel momento, Michael Schumacher ha perso conoscenza subendo diverse operazioni per restare in vita e venendo ricoverato in una clinica privata in Svizzera.

Sulle condizioni di salute del tedesco si sono fatte sempre speculazioni: ma adesso arrivano importanti novità e a riferire dello stato di Michael Schumacher è Jean Todt, l’ex Team Manager della Ferrari in un’intervista concessa al tabloid ‘Daily Mail’.

Le condizioni di salute di Michael Schumacher

L’ex ferrarista ha spiegato di aver visto Schumacher nel mese di luglio 2020 e la sua speranza è quella che anche tutto il mondo presto potrà rivederlo. Il numero uno della Fia, inoltre, è ritornato sull’argomento Schumi anche a Budapest, a margine del Gp d’Ungheria, ribadendo come lo abbia visto di recente: “Schumacher sta combattendo. Spero che il mondo sarà in grado di vederlo di nuovo.

Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando”. In merito a un presunto nuovo intervento subito dal campione tedesco, Jean Todt non si è sbilanciato.

L’attuale numero uno di Fia, poi, si è soffermato anche sulle capacità di Michael Schumacher come pilota di Formula Uno evidenziando come sia impossibile poter fare un paragone con altri piloti. “Adoro Michael, ma è impossibile dire chi sia il migliore di sempre.

Ci sono Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna e Michael. Puoi pensare solo in termini di chi è il migliore di una certa generazione”.