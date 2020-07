A San Siro i nerazzurri mostrano di saper tenere il campo, ma nonostante la netta superiorità riescono a rimediare soltanto un palo grazie a Lukaku.

Nella cornice dello stadio Meazza l’Inter cerca una vittoria per poter rimanere al secondo posto sulla scia della Juventus, uscita vincitrice contro la Lazio il 20 luglio, e giocarsi quindi le ultimissime chance scudetto della stagione, o perlomeno la possibilità di avere la qualificazione certa in Champions League.

La Fiorentina invece cerca i tre punti per risollevarsi a metà classifica e scongiurare dunque un pericoloso scivolamento nella zona retrocessione.





Inter – Fiorentina, la cronaca

Con l’inizio del primo tempo è l’Inter a partire subito in attacco, trovando un’occasione da gol già al quinto minuto con una conclusione ravvicinata di Lukaku che però trova reattivo il portiere viola Terracciano.

All’11esimo Terracciano è ancora protagonista parando una potente conclusione di Barella che recupera una precedente respinta del portiere sul tiro di Candreva.

I nerazzurri però non mollano ed ecco che al 18esimo arriva il palo di Lukaku, che servito da Eriksen tenta al conclusione di testa sbagliando di pochissimo. Al 34esimo di nuovo Lukaku prova a concludere a pochi passi dalla porta ma Terracciano respinge, mentre pochi minuti dopo arriva uno dei pochi guizzi della Fiorentina in questo primo tempo, con un colpo di testa di Pezzella che però non riesce a inquadrare la porta.

Le formazioni delle due squadre

Per questo match i nerazzurri si sono affidati al 3-4-1-2 con Handanovic in porta e a seguire D’Ambrosio, De Vrij, e Godìn in difesa, poi Candreva, Barella, Gagliardini e Young a centrocampo e infine Eriksen a smistare palloni per Lukaku e Sanchez in attacco. Gli uomini di Beppe Iachini, la cui panchina è attualmente ancora in bilico, scendono invece in campo con un 3-5-2, con Teracciano tra i pali e poi Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli e Dalbert a centrocampo e infine in attacco le due punte Cutrone e Ribery.