In occasione della presentazione della nuova divisa della Roma, Nicolò Zaniolo ha condiviso una story su Instagram che non è passata di certo inosservata.

Il calciatore ha infatti scritto: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia“.

Ma non solo, Zaniolo ha anche pubblicato un altro post, sempre su Instagram, con a corredo due cuori, rispettivamente uno giallo e uno rosso, proprio a ricordare i colori della Roma.

Dei veri e propri messaggi d’amore alla Roma, grazie ai quali Zaniolo ha voluto porre fine, almeno per il momento, alle critiche.

Dopo la partita con il Verona era stato bacchettato da Fonseca, con quest’ultimo che nel post partita aveva dichiarato: “Nicolò ha avuto un atteggiamento sbagliato”.

In seguito il calciatore è stato escluso dalla gara con l’Inter per via di un affaticamento muscolare. Dopo l’iniziale mancata convocazione contro la Spal, alla fine è stato inserito nella lista dopo lo stop di Under. Con il tecnico che ha dichiarato: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo, ma purtroppo si è fermato Cengiz Under. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto ai giorni scorsi e ho deciso di portarlo”.