Tegola per la Juventus: lesione di secondo grado all'adduttore per il brasiliano che ora rischia anche per la Champions.

Brutte notizie in casa Juventus, dove venerdì 24 luglio la risonanza magnetica ha riscontrato un nuovo infortunio per Douglas Costa. L’esterno brasiliano ha accusato una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra. Nessun margine di recupero per la sfida di Champions con il Lione.

Si spera nel suo ritorno in caso di passaggio ai quarti di finale.



Infortunio Douglas Costa: salta il Lione

Campionato finito per Douglas Costa: l’esterno brasiliano risente dell’ennessimo infortunio muscolare. Come recita il comunicato ufficiale della Juventus: “Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato“.

La squadra di Sarri è tornata nella notte dalla trasferta di Udine, ma ha comunque ripreso gli allenamenti alla Continassa in vista della Sampdoria. Il secondo match point scudetto che la squadra bianconera dovrà concretizzare senza il fulmine brasiliano in attacco.



Talento di cristallo

Niente ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione per Costa. Al momento la sua stagione sembra finita, ma in caso di passaggio del turno, le chances di recuperarlo potrebbero aumentare.

Un destino funesto per il brasiliano, da anni costellato di successi, giocate e accelerazioni da fenomeno, ma anche da tanti infortuni muscolari. Prima del lockdown si era nuovamente infortunato, ma la lunga sosta gli ha permesso di tornare in campo anzitempo sotto la guida di Maurizio Sarri.