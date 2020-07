Coronavirus, Xavi Hernandez positivo: “Tornerò presto in campo”

L'allenatore dell'Al Sadd Xavi Hernandez è risultato positivo al coronavirus: l'ex campione del Barcellona non ha sintomi e sta bene.

Xavi Hernandez è risultato positivo al coronavirus. A darne comunicazione è stato lui stesso spiegando di essere asintomatico e di dover osservare, come prevede il protocollo, la quarantena domiciliare fino a quando il tampone non darà esito negativo.

Xavi Hernandez positivo al coronavirus

L’ex stella del Barcellona e attuale allenatore dell’Al Sadd in Qatar, ha affermato di sto bene e di non avere sintomi particolari. Ovviamente ha aggiunto di non poter guidare la sua squadra al ritorno nelle competizioni ufficiali, tra cui quella prevista per domenica 26 luglio contro l’Al Khor, e che pertanto al suo posto ci sarà, come capo dello staff tecnico, David Prats.

Ha anche spiegato dettagli relativi a come ha scoperto di aver contratto l’infezione: “Dopo aver eseguito il tampone, come da protocollo della Qatar Soccer League, sono risultato positivo.

Resterò isolato finché non risulterò negativo e quando le autorità sanitarie me lo consentiranno tornerò a svolgere la mia routine quotidiana“.

Xavi ha poi ringraziato tutte le autorità e in particolare i responsabili della Lega e del club per aver messo a propria disposizione i mezzi per un’individuazione tempestiva del coronavirus. Cosa che ha impedito ulteriori contagi e garantisce un normale sviluppo della stagione. Di qui la conclusione e la promessa di tornare presto ad allenare: “Un abbraccio a tutti, ci vediamo presto sui campi!“.

Tanti i messaggi di vicinanza seguito al suo annuncio provenienti tanto dal Qatar quanto dalla Spagna. Durante i mesi caldi dell’epidemia la sua famiglia aveva donato un milione di euro ad un ospedale di Barcellona.